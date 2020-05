Prefeitura de Uarini realiza serviço de higienização das ruas do município

Para proteger a população de Uarini do novo coronavírus, a Prefeitura de Uarini vem tomando todas as medidas necessárias.

Na noite de sábado(16), a equipe da Vigilância em Saúde e Defesa Civil Municipal deram início a segunda etapa do serviço de higienização nas ruas. Um primeiro trabalho já tinha sido realizado pela equipe, utilizando pulverizadores costais para higienizar os barcos.

Serão 15 dias de higienização. Essa ação é mais uma das medidas preventivas adotadas diante do quadro de risco decorrente da pandemia do coronavírus.

O último boletim, divulgado pela prefeitura do município, na segunda-feira, 18, informa que existem sete casos confirmados de Covid-19, sete casos suspeitos em isolamento, 83 em investigação e 258 descartados. Até o presente momento, não foi registrado nenhum óbito.

*Com informações da assessoria