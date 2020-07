Prefeitura de Uarini reforma Ginásio Poliesportivo Antônio do Nascimento Soares

A Prefeitura de Uarini deu início a reforma do Ginásio Poliesportivo Antônio do Nascimento Soares. O local agora contará com nova pintura, interna e externa, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas e a quadra totalmente revitalizada. A expectativa é proporcionar um ambiente agradável e mais confortável para os atletas jogarem, além de voltar a servir de lazer e diversão a toda população Uariniense. A obra está sendo executada com recursos próprios do município.

Segundo o Diretor Municipal de Esporte, José Lídio, a entrega das novas instalações do ginásio tem grande “relevância para nossos jovens desportistas que buscam um espaço, onde possam não só praticar esportes, mas principalmente desenvolver as competências sociais e comunicativas essenciais para o seu desenvolvimento”, afirmou.

O Prefeito Antônio Uchôa, ressaltou que a reforma do ginásio era uma obra muito aguardada pela população e o próximo passo agora, é implantar projetos educativos para fortalecer o esporte em Uarini. “Essa obra reforça o compromisso da administração municipal em incentivar o esporte na cidade e mobilizar os atletas, seja mirim, amador ou profissional, para que o município seja ponto de partida de grandes atletas”, disse.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação