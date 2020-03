Proerd-Jutaí realiza ação solidária para famílias vítimas de incêndio

O Clube Proerd Jutaí realizou na sexta-feira(28) uma ação solidária para arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, redes, lençóis, colchões e toalhas para três famílias que perderam tudo em um incêndio ocorrido no dia anterior na cidade de Jutaí, na rua Bom Pastor, destruindo três casas das referidas famílias.



A Ação foi uma iniciativa dos pais, mães e responsáveis das crianças e adolescentes que participam do Clube Proerd juntamente com a Instrutor do programa no município. Em seguida as cestas de alimentos e as roupas foram entregues às famílias

Foto: Divulgação/PM