Profissionais da Força de Segurança do Estado começam a ser vacinados dia 28/3

O governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (20/03), durante live sobre os ajustes nas medidas de circulação de pessoas, que o Amazonas vai começar a vacinar os profissionais da Força de Segurança do Estado, a partir do próximo dia 28 de março. Serão imunizados mais de 14 mil profissionais, entre policiais militares, civis, bombeiros e agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), da capital e do interior.

“São profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Está na hora de proteger as pessoas que nos protegem no dia a dia”, destacou o governador. Ele explicou que a Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM) vai montar o planejamento dessa vacinação, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

“Naturalmente que essas decisões são acertadas com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e aí a gente vai avançando nessas vacinações”, completou o governador.

A decisão do Governo do Amazonas, de antecipar a vacinação da Força de Segurança do Estado, foi comunicada ao Ministério da Saúde e alinhada com os órgãos de controle do estado.

“É mais que uma notícia boa, é o reconhecimento pelo trabalho fundamental que a segurança vem desempenhando nessa pandemia. Desde o início, estamos nas ruas em um trabalho dobrado, combatendo a criminalidade e lutando para fazer cumprir as medidas sanitárias que visam controlar o contágio”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

Na manhã deste sábado (20/03), a nona remessa com 221.800 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegou ao estado, que já contabiliza 1.034.620 de doses recebidas. Desta vez, chegaram ao todo 180 mil doses da vacina AstraZeneca e 41.800 doses da CoronaVac.

O Amazonas é o estado do país que mais vacinou contra a Covid-19, sendo líder no ranking de vacinação. Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que, até a sexta-feira (19/03), foram aplicadas 495.614 doses no Amazonas, sendo 383.345 de primeira dose e 112.269 de segunda dose.

Abono

O governador Wilson Lima também destacou a decisão de autorizar o abono aos trabalhadores estaduais da área da Saúde. “A medida foi acordada em uma mesa de negociação, uma mesa permanente que existe no Governo do Estado e esses trabalhadores. Esse abono equivale a um vencimento básico do trabalhador, ou seja, ele vai receber um salário a mais do que ele já recebe”, explicou.

O investimento do Governo do Estado será de R$ 30 milhões. “É um reconhecimento ao trabalho que está sendo feito, que é feito por esses profissionais da área de saúde, os quais tem presenciado e tem acompanhado todo o desenrolar dessa pandemia. E eles têm sido nossa ponta de lança, acompanhando o dia a dia da área da saúde”, destacou o governador.