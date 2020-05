Rede de diagnóstico de Covid-19 é ampliado no interior do AM com oferta de mais testes

A ampliação da rede de diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) no interior do Amazonas tem refletido no aumento do registro de casos confirmados nos boletins epidemiológicos, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Até esta quinta-feira (14/05), 58 municípios do interior enfrentam o Covid-19, somando 7.771 casos, representando 45,23% do total no estado.

“Ampliamos a rede de diagnóstico. Temos três laboratórios de referência aqui na capital e, associado a isso, o Governo do Estado em parceria com o Ministério da Saúde disponibilizou testes rápidos para o interior. Então facilitou muito a oferta para o diagnóstico. A ampliação da rede de diagnóstico em todo o estado faz com que melhoremos a nossa sensibilidade em relação à captação de casos novos e para entender um pouco mais a dinâmica da transmissão principalmente nos municípios do interior”, explica o diretor técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes.

O assessor da Sala de Situação da FVS, Daniel Barros, acrescenta que a subida de números de casos confirmados é resultado da oferta de testes rápidos nos municípios, que recebem da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) de acordo com o que demandam. “Conforme cada município recebe, observamos o aumento abrupto, pois são realizados testes nos casos suspeitos que já aguardavam pelo exame”, informou Barros.

Os técnicos da FVS-AM apontam que, embora a capital Manaus tenha apresentado uma sensível redução em indicadores, como internações e óbitos, os registros gerais de Covid-19, no estado, devem avançar influenciados pelos números de casos do interior. “Temos a capital Manaus que concentra cerca de 50% da população e a outra parcela da população está distribuída nos 61 municípios do interior. Então é esperado, do ponto de vista epidemiológico, essa onda, o epicentro inicial da doença que aconteceu na capital e que vai se propagar. Ela tem um efeito de borda e principalmente, nos municípios da região metropolitana essa onda vai se propagando”, afirma Cavalcante.

Apoio de vigilância aos municípios

Para os municípios do interior com casos de Covid-19, a Fundação de Vigilância em Saúde presta apoio técnico por meio de orientações, normas técnicas e oferta de diagnósticos no Lacen, Fundação de Medicina Tropical e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O apoio no diagnóstico a partir de amostras coletadas no interior e processadas pelos laboratórios de referência possibilita aos municípios ter informações que possam subsidiar tomadas de decisão para conter o avanço do novo coronavírus.