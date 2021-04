Reunião entre governador e prefeito garante melhorias para Uarini

Na tarde desta quarta-feira (14), o Prefeito de Uarini, Antônio Uchôa, acompanhado do Deputado Estadual Abdala Fraxe, estiveram em audiência com o governador do Amazonas. Wilson Lima no Palácio Rio Nego, sede do governo.

O encontro teve como objetivo a garantia de melhorias tanto para sede, quanto para a zona rural, no qual resultou em benefícios que foram garantidos pelo governador para Uarini, tais como recursos para serem aplicados no complemento de todo sistema viário em concreto da cidade e assistência e ação humanitária de socorro emergencial em virtude da grande enchente que assola as famílias da zona rural.

Antônio Uchôa destacou os compromissos assumidos pelo governador. “A audiência foi bastante proveitosa com o governador assegurando que a complementação de todas as ruas e avenidas em concreto do município vai garantir mais qualidade de vida aos uarinienses.

Na oportunidade, o gestor municipal agradeceu ao Governador pela ajuda humanitária para as famílias que sofrem com a enchente.

* Com informações da assessoria/Foto: Divulgação