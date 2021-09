Saullo Vianna acompanha obras em ramais e assinatura da Lei do Hidroviário em Autazes e Careiro Castanho

municípios de Autazes e Careiro Castanho, nesta sexta-feira (17), onde acompanhou obras de pavimentação de ramais, além da assinatura da Lei do Hidroviário e entrega de suplementos para o Setor Primário. Na quinta-feira (16), o parlamentar já havia visitado o Careiro da Várzea, onde ampliou o diálogo com moradores e lideranças.

Em Autazes, Saullo acompanhou as obras de pavimentação asfáltica dos ramais do 11, São Félix, Marechal Rondon e Cabeceira do Purupuru. O deputado destacou a relevância das obras para os moradores locais, que precisam utilizar as vias, principalmente, para escoamento da produção rural, facilitando o acesso à cidade.

“São obras que eram aguardadas há muitos anos pelos moradores locais. Investimentos na infraestrutura, além de facilitar o dia a dia das famílias, também levam dignidade aos moradores que vivem na zona rural e precisam chegar até a zona urbana”, pontuou.

Já no Careiro Castanho, o deputado participou da assinatura da Lei do Hidroviário, sancionada pelo Governo do Amazonas. “Este é um ganho muito importante, que trará mais avanços. É um legado do governo, que ficará para a sociedade, principalmente, para o homem do interior, que precisa fazer transporte de passageiros por via fluvial”, destacou.

No município, também foi realizada a entrega de suplemento alimentar para pecuaristas. O parlamentar destacou os avanços no Setor Primário, por meio dos investimentos realizados pelo Estado, o que tem contribuído positivamente com o trabalho dos produtores de comunidades mais distantes.

“O governo tem, hoje, um olhar diferenciado para o Setor Primário, que tem sido de grande ajuda. Esta é uma das formas de desenvolver o interior. O Setor Primário garante o fruto, a verdura, a carne na mesa das pessoas. Mas, acima de tudo, leva dignidade, oportunidades, emprego e renda para aqueles que produzem”, afirmou o deputado.

Careiro da Várzea

Na quinta-feira (16), o deputado Saullo Vianna esteve no Careiro da Várzea, onde conversou com moradores e feirantes. A principal demanda recebida no município foi a retomada das obras da Feira Municipal, que há anos está abandonada.

“Já‎ encaminhamos‎ a‎ demanda‎ à Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), para que sejam tomadas as devidas‎ providências‎. O local é de extrema importância‎ para‎ os‎ produtores‎ da‎ cidade, que precisam realizar a venda dos seus produtos. ‎Firmo‎ meu‎ compromisso‎ nesta‎ luta, e espero que tão logo as obras sejam retomadas”, disse.

Na oportunidade, Saullo também esteve nas comunidades São‎ Francisco‎ de‎ Assis, Gutierrez, Gregório‎ e Bangú‎, para entender de perto as principais‎ necessidades‎ da‎ zona‎ rural‎ e‎ desenvolver‎ ações‎ de‎ melhorias‎ para os moradores. ‎

