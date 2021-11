Saullo Vianna leva ações do mandato e realiza entregas em Caapiranga, Beruri e Anori

Os municípios de Caapiranga, Beruri e Anori receberam a visita do deputado estadual Saullo Vianna (PTB), na quarta (3) e quinta-feira (4). Moradores e lideranças tiveram a oportunidade de conhecer as ações do mandato do parlamentar, além de apresentar as principais demandas da população, nos segmentos de saúde, educação e infraestrutura. Na oportunidade, o deputado também realizou a entrega de cestas básicas nas cidades.

As cestas foram adquiridas por meio de uma emenda parlamentar, de autoria do deputado, com o intuito de ajudar as famílias do interior que foram duramente afetadas pela crise gerada em decorrência da pandemia de Covid-19, neste ano de 2021.

“Eu estou indo pessoalmente aos municípios para fazer a entrega das cestas básicas. E faço questão de ir, para ter a certeza de que esta ajuda, de fato, está chegando nas mãos das pessoas que realmente precisam. Uma cesta parece ser apenas uma pequena ajuda, mas vai fazer muita diferença na mesa de quem receber”, afirmou o deputado.

Caapiranga foi a primeira cidade a receber o deputado, na quarta-feira. Lá, ele reuniu com a categoria dos mototaxistas, onde anunciou um projeto que deve beneficiar o setor, com a compra e distribuição de coletes e capacetes, além da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) social para 100 mil pessoas no Amazonas, por meio do Governo do Estado.

“Hoje em dia, para tirar uma carteira de motorista é muito caro, nem todo mundo tem condições. Muitos municípios não possuem autoescolas fixas, elas passam apenas uma temporada, e acaba saindo muito caro, porque também é um processo que demanda tempo. Com a realização desse projeto, a categoria passará a trabalhar de forma regulamentada, gerando oportunidades de emprego em outras áreas também”, ressaltou Saullo.

O deputado firmou, ainda, o compromisso de destinar, no próximo ano, emenda parlamentar para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Cres), em Caapiranga. “Vou destinar R$ 300 mil, para que os moradores do município sejam atendidos de maneira digna”, disse.

Melhorias na educação de Beruri

Ainda na quarta-feira, o deputado seguiu para Beruri, onde reuniu com coordenadores e gestores da educação pública. A principal demanda apresentada foi quanto a situação das escolas, principalmente na estrutura física.

“Durante a reunião, eu liguei para a secretária de Estado de Educação (Seduc), Profª Cuca Chaves, e repassei todas as necessidades que daremos encaminhamento, como a reforma da quadra e manutenção da rede elétrica da Escola Getúlio Vargas. A secretária autorizou que os serviços sejam iniciados o quanto antes, para que possamos melhorar a estrutura de ensino”, falou.

De acordo com Saullo, a secretária de Educação também autorizou a construção de uma quadra na Escola Gilberto Mestrinho, além da revitalização da Escola Euclides Vieira.

“Os alunos e professores, que hoje estão espalhados em outros lugares, retornarão para a Escola Gilberto Mestrinho. A unidade também receberá ampliação com mais seis salas, para poder atender mais alunos”, acrescentou.

Anori

Já em Anori, na quinta-feira, Saullo Vianna entregou equipamentos agrícolas e o Cartão Produtor, que devem facilitar a vida dos produtores locais, gerando emprego e renda na cidade.

“Eu tenho trabalhado muito para ajudar a melhorar a vida das pessoas do interior, dando mais dignidade às famílias. E sou um entusiasta do setor primário, aposto muito no segmento, já destinei muitas emendas, pois acredito que esta é a melhor maneira de ajudar a fomentar a principal fonte renda dos moradores do interior, a produção rural”, pontuou.

O parlamentar destacou a relevância de levar suas ações para o interior do Amazonas, ajudando a melhorar a vida dos amazonenses que vivem longe da capital.

“Eu também sou do interior, e sei as necessidades que o povo vive, nas questões de saúde, educação, infraestrutura, sinal de telefonia ruim, na falta de oportunidade de emprego e renda. Eu conheço essas realidades, e tenho focado meu trabalho no interior, para ajudar a desenvolver nossos municípios”, completou.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação