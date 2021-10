Saullo Vianna ouve moradores e discute soluções em visita a sete municípios das calhas do Madeira e Purus

Para traçar estratégias que desenvolvam o interior do Amazonas, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Humaitá, Apuí, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Nova Olinda do Norte, na Calha do Madeira, e na região sul de Canutama, na Calha do Purus. Entre esta quarta (29) e sexta-feira (1°), o parlamentar reuniu com lideranças e moradores, em sua passagem pelos municípios, que apresentaram suas principais necessidades.

O deputado também esteve em comunidades da zona rural da região sul de Canutama e no Distrito de Realidade, em Humaitá. Além de ouvir moradores, o parlamentar reuniu com prefeitos e vereadores, para buscar meios que desenvolvam os municípios do interior.

Saullo ressaltou o potencial produtivo da região, na pecuária e agricultura, onde a maior dificuldade relatada pelos municípios são os entraves ambientais que ainda impedem o desenvolvimento e avanço da produção.

“A região do Madeira é altamente produtiva e tem um potencial muito grande. Porém, os entraves de regularização fundiária e licenciamento ambiental impedem o crescimento da produção. Nós precisamos fazer um trabalho para ajudar na liberação da produção, e que dê condições de poder diminuir essa diferença”, afirmou o deputado.

A questão da infraestrutura também está entre os problemas que afetam a produção nos municípios do Madeira. A pavimentação de estradas e vicinais foi uma das demandas acolhidas pelo deputado, que acompanhou de perto a situação dos moradores.

“Os problemas na infraestrutura dos municípios afetam diretamente o produtor, na questão do escoamento da produção, além do deslocamento dos moradores, principalmente os que vivem na zona rural. Tive a oportunidade de ver a situação de perto, e levarei este pleito aos órgãos competentes, para assim levarmos mais dignidade ao povo daquela região”, completou.

*Oportunidade e renda*

Saullo Vianna destacou a necessidade de desenvolver políticas públicas que ofereçam oportunidades de emprego e renda nos municípios, com investimentos e desenvolvimento econômico para a região.

“Existem muitos municípios que possuem uma dependência muito grande do poder público, ou as pessoas trabalham na prefeitura e no Estado, ou trabalham no comércio. Não existem outras alternativas de geração de emprego e renda. É necessário que haja um trabalho para emancipação dos municípios, tornando-os independentes e com oportunidades ao homem do campo”, disse.

O parlamentar destacou, ainda, a sua presença nos municípios do interior, ouvindo os moradores e acompanhando de perto a realidade deles, para buscar soluções e desenvolvimento por meio do mandato.

“Eu entendo que essa presença nos municípios é importante, e nós estamos cumprindo esse dever. Eu, particularmente, gosto de ser um político-chave, um abridor de portas, para que a gente possa usar nosso mandato para intermediar junto ao Executivo, junto às secretarias, para poder ajudar os prefeitos dos municípios do interior e as pessoas que têm dificuldades de acesso aos serviços públicos”, ressaltou.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação