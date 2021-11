Saullo Vianna participa da entrega de cartões do ‘Auxílio Estadual’ em Itacoatiara

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Itacoatiara, nesta quinta-feira (18), para acompanhar a distribuição dos primeiros cartões do ‘Auxílio Estadual’ no interior do Amazonas. Durante o evento de entrega, o parlamentar destacou os benefícios do programa social, que contempla mais de 300 mil famílias amazonenses, com o valor de R$ 150. Ao longo das próximas semanas, os demais municípios também receberão o cartão.

Itacoatiara foi a primeira cidade do interior a receber a comitiva do governo para a entrega dos cartões. Aos itacoatiarenses, Saullo ressaltou a união entre os poderes Executivo e Legislativo na concretização do projeto, que hoje se torna realidade para as famílias amazonenses.

“Estamos começando a caminhada da entrega dos cartões do ‘Auxílio Estadual’ pelo nosso interior. Essa entrega é muito simbólica, porque esse projeto é inchação do governo. Quem pensou nisso e tornou possível foi o governador Wilson Lima. E esse cartão é graças a união, a sinergia do Executivo com o Legislativo”, disse.

Para Saullo Vianna, a entrega dos cartões traz muitos significados para as famílias amazonenses, que agora terão a garantia de comida na mesa e sustento para seus filhos.

“Mais do que a entrega do cartão, mais do que a entrega de R$ 150, os amazonenses estão ganhando dignidade e oportunidades. Essas pessoas terão perspectiva de buscar uma renda extra, um trabalho com carteira assinada, chegando na condição de não precisar mais do cartão”, acrescentou.

O deputado finalizou sua fala ressaltando a importância de cuidar das pessoas, o que tem sido uma das prioridades do atual governo.

“Você pode fazer tudo, mas se você não cuidar do ser humano, você não terá uma sociedade melhor, com pessoas satisfeitas e com a certeza de que o governo enxerga, se preocupa e cuida delas”, afirmou.

