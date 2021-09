Secretário de Segurança intensifica agenda no interior visando desenvolvimento de projetos para captação de recursos

Para alinhar ações com melhorias no trabalho dos agentes de segurança e aumentar as operações policiais no combate à criminalidade, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur, intensificou a agenda de visitas institucionais ao interior. Em 15 dias, o chefe da pasta esteve em Coari, Tefé, Humaitá e Tabatinga como parte da estratégia de desenvolvimento de novos projetos para captação de recursos federais.

Além de projetos para investimentos futuros, as expedições são parte da proposta de reforço de operações policiais no interior, sobretudo na região de fronteira. Em cada município, o titular da SSP-AM se reuniu com autoridades estaduais, municipais e, no caso específico das fronteiras, com representantes do Exército, Armada e Polícia da Colômbia. A expectativa, após as visitas, é executar em curto prazo as ações ostensivas e preventivas nos municípios, além de desenvolver mudanças em prol do servidor de segurança pública que atua no interior do estado.

“Eu trabalho com gestão de resultados. Gosto de atuar com estatística, com inteligência, para poder agir em pontos cirúrgicos no combate à criminalidade. Mas para isso eu preciso conhecer os locais. Quero atuar bastante na fronteira para combater os crimes, porque a gente sabe que a criminalidade na cidade é fruto da entrada de droga e as drogas entram pelos países fronteiriços, pelos rios”, disse.

O general Mansur antecipou que o planejamento é ampliar as bases de policiamento fluvial, para maior controle da circulação de embarcações em rios com maior movimentação da atividade criminosa. “Hoje temos a Base Arpão, e eu quero colocar mais duas bases nas outras calhas de rio, para diminuir a criminalidade no estado do Amazonas”, afirmou.

Fotos: Pelegrine Neto e Tarcísio Heden/SSP-AM