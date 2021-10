Secretário de Segurança Pública participa do Sistema Brasileiro de Inteligência em Tabatinga

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, participou, na segunda-feira (18/10), do Sistema Brasileiro de Inteligência, encontro organizado pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que aconteceu em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). O evento contou com palestras sobre o combate ao narcotráfico e crimes fronteiriços, além do fortalecimento de parcerias entre membros da segurança nacional e internacional.

No município, participaram das palestras as polícias Civil e Militar, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social da Prefeitura de Manaus.

Visitas – Nos dias 15 e 16 de setembro, o general Mansur também esteve junto com sua comitiva no município, visitando o Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, Departamento de Polícia Nacional, Exército da Colômbia e Armada da Colômbia.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, as reuniões com os órgãos de segurança, tanto do município quanto da Colômbia, serviram para conhecer a realidade de cada corporação e, assim, alinhar as operações integradas que devem acontecer no município.

*Com informações da assessoria/Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM