Sobe para 175 casos confirmados de Coronavírus no AM; já são 3 óbitos no estado

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, nesta terça-feira (31/03), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

O Amazonas registra 24 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 175 confirmações. Destes, 159 casos são provenientes de Manaus, quatro de Manacapuru, quatro de Itacoatiara, três de Parintins, um de Santo Antônio do Içá, um de Boca do Acre, um de Anori, um caso de Novo Airão e um de Careiro da Várzea.

Ao todo, 28 pacientes encontram-se internados, sendo 12 em UTI. Um novo óbito foi registrado, em Manaus, na manhã desta terça (31/03). O paciente era diabético e faleceu a caminho do hospital.

Além dele, mais duas pessoas morreram vítimas de Coronavírus. O primeiro era de Parintins, de 49 anos, era obeso e hipertenso. Já o segundo, que tinha 43 anos e faleceu na noite desta segunda-feira (30), era apenas obeso e não apresentava comorbidades.

Ao todo, 26 pacientes confirmados no Amazonas apresentaram boa evolução do quadro e estão fora do período de transmissão da doença. Estão em investigação outros 120 casos.

Desse total de infectados, 25 desses pacientes são profissionais da saúde e representam 14,2% dos casos. A faixa etária em média das vítimas são de 30 a 49 anos, incluindo os óbitos. Poucos são os idosos e pelo menos três crianças, sendo um bebê de 1 ano e 4 meses.

