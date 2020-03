Sobe para 26 casos confirmados de Covid-19 no AM; um deles é de Parintins

Aumenta para 26 os casos confirmados com Covid-19 no Estado do Amazonas. O anuncio foi feito durante uma live com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e o secretário da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, na tarde deste domingo (22) através das redes sociais oficiais do Governo do Estado do Amazonas.

Durante seu pronunciamento, a diretora afirmou que desses 26 casos, 25 são de Manaus e 1 de Parintins. No caso do interior, ele foi removido do município por uma UTI Aérea e trazido ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, onde está internado em estado estável.

Já os outros casos também estão em estado estável, porém em isolamento domiciliar. Dos casos confirmados, há um idoso de 70 anos e uma idosa de 83 anos. Não há confirmação de óbito no estado. Ela ainda informou que os outros casos notificados no interior foram descartados.

Transmissão Comunitária

Ainda durante a live, a diretora-presidente anunciou que o Amazonas já está em transmissão comunitária local, ou seja, não se sabe mais a origem do vírus. Logo, qualquer sintoma gripal já pode ser considerado um possível Covid-19. “Não existe conceito de vírus circulante, quem leva o vírus são as pessoas, por isso a importância de isolamento social” disse Rosemary.

Devido a isso, não será mais divulgado os números de suspeitos com o vírus, pois qualquer pessoa já pode tê-lo e ser assintomático. Além disso, o Hospital Delphina Aziz será fechado para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Logo, quem precisar de atendimento de urgência deverá ir diretamente em outras unidades de saúde.