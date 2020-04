Sobe para 260 casos confirmados de Coronavírus no AM; estado já tem sete mortes

O Amazonas tem 31 novos casos confirmados de Covid-19. No total, o estado tem 260 pessoas infectadas, com 232 em Manaus e 28 no interior, sendo 10 no município de Manacapuru, quatro em Itacoatiara, quatro em Santo Antônio do Içá, três em Parintins, três em Tonantins, e um caso cada em Anori, Boca do Acre, Novo Airão e Careiro da Várzea.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) durante coletiva online do Governo do Amazonas pelo secretário da Susam, Rodrigo Tobias, e a diretora presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Desse total de casos, já houve sete óbitos, sendo três do interior, um de Parintins e dois de Manacapuru. Além disso, ainda houve oito óbitos descartados e três investigação. A última morte confirmada foi de um idoso de 83 anos.

Ainda há 600 casos em investigação. E dos casos confirmados, 39 estão internados, sendo 25 em rede privada e 14 em rede pública. 17 destes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com cinco no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz e 12 em unidade privada.

Além disso, o secretário Rodrigo Tobias informou que 45 dos leitos de UTI do Delphina Aziz estão ocupados, porém 5 são casos confirmados de Covid-19 e 40 são de pessoas que estão com outros casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Já dos casos confirmados, 40 já saíram da quarentena e estão fora do período de transmissão.