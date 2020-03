Sobe para 47 casos confirmados de Coronavírus no Amazonas; mais um caso no interior

Subiu para 47 o número de casos confirmados com Covid-19 no estado do Amazonas. São 15 novos infectados em 24h. Dentre os novos casos, 45 são de Manaus e dois do interior, do município de Parintins. Outros 15 casos estão em investigação.

Dos 47 casos, cinco estão internados, dois deles estão na UTI do Hospital e Pronto-Socorro Delphina e outros três estão na rede privada, não estão em UTI e apresentam quadro estável. Além disso, quatro deles possuem idades entre 39 a 49 anos e um possui 88 anos.

Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (24) em coletiva online. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, informou que as duas pessoas que estão internados no Hospital Delphina já iniciaram o tratamento com o uso do medicamento cloroquina, autorizado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta segunda-feira (24).

Ela informou que a primeira amostra será recolhida daqui a sete dias e poderão saber se o remédio está dando algum resultado no combate ao vírus. Os pacientes encontram-se em estado estável utilizando a ventilação mecânica.

Participou ainda da coletiva a secretária-executiva de Saúde da capital, Daiana Mejia, após o secretário da Susam, Rodrigo Tobias, apresentar sintomas de síndrome gripal, no qual foi colocado em isolamento social até o resultado dos exames.

Cura

Rosemary ainda informou que a primeira pessoa com Coronavírus no estado já é considerada curada, pois está em estado assintomático e sem risco de transmissão para outra pessoa. Porém, ainda não é possível dizer que a mesma adquiriu imunidade ao vírus, pois há mutações ocorrendo com o causador da doença.