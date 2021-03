SSP-AM entrega à Polícia Militar lancha para reforçar operações fluviais

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, na sexta-feira (12/03), a entrega da primeira lancha de transporte de tropa para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que vai melhorar o deslocamento das equipes em operações fluviais no interior do estado. A entrega foi feita pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, em solenidade ocorrida em um píer às margens do Rio Negro, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Recebendo o nome do 3º sargento PM Manoel Wagner Silva de Souza, da Companhia de Operações Especiais (COE), que foi morto em agosto do ano passado, durante uma operação policial em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), a embarcação tem capacidade para conduzir 22 policiais de uma só vez. É a primeira lancha desse modelo a integrar a frota de equipamentos da PM do Amazonas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, esta é a primeira de um total de seis embarcações que serão entregues. “Serão cinco lanchas para 22 policiais e uma para 66 policiais. As outras embarcações já estão sendo confeccionadas. Elas irão ficar nas regiões do alto Solimões, médio Solimões, baixo Amazonas e as demais aqui em Manaus, para facilitar, com isso, o deslocamento de tropas, para qualquer ação que se faça necessária no interior do estado”, disse.

A ampliação da frota de embarcações é uma determinação do governador Wilson Lima. O investimento nas seis lanchas é de cerca de R$ 4 milhões, entre recursos do Programa de Apoio às Despesas de Capital (Prodecap) e convênios com o Governo Federal. A embarcação se junta à Base Arpão e às lanchas blindadas, ampliando a frota naval da Polícia Militar.

O comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, afirmou que este é um dia histórico para a corporação. “Há muito tempo a polícia não recebia esse tipo de equipamento que nós muito precisamos. Essa é uma lancha que aumenta a capacidade operativa de deslocamento das nossas tropas, principalmente nas calhas de rios. É um dia especial, nós recebemos a primeira lancha de transporte de tropas, depois de décadas, e estará pronta para atender todos os ribeirinhos”, enfatizou Norte.

