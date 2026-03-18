Suspeitos de pirataria fluvial trocam tiros com a polícia e fogem para mata em Tefé; veja vídeo

Uma denúncia de possível ação de “piratas de rio” mobilizou forças de segurança na tarde desta terça-feira (17), no município de Tefé. A ocorrência terminou com troca de tiros e fuga dos suspeitos para a área de mata nas proximidades da usina Agrego.

De acordo com informações da polícia, por volta das 15h, uma denúncia feita via 190 alertou sobre a presença de quatro a cinco indivíduos em atitude suspeita, ocupando uma lancha preta na região. Imediatamente, a equipe da lancha Mura, com apoio da ROCAM Motos, se deslocou até o local indicado.

Ao se aproximarem da área, os policiais identificaram um bote com indivíduos que apresentavam características semelhantes às informadas. Segundo o relato, ao perceberem a chegada da guarnição, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram à agressão.

Após o confronto, os suspeitos fugiram em direção à mata, abandonando às margens do rio um bote de alumínio com motor, além de outros materiais. Apesar das buscas, nenhum dos envolvidos foi localizado até o momento.

Materiais apreendidos:

01 bote de alumínio (aproximadamente 5 metros)

01 motor Yamaha 40 HP

01 chave de ignição

01 celular Motorola (cor azul)

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Tefé, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação, e a polícia continua em diligências para identificar e capturar os suspeitos.