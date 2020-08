Tabatinga: Agencia bancária é autuada por irregularidades na distribuição de senhas e demora no atendimento

A agência do Banco do Brasil no município de Tabatinga, foi autuada na última segunda-feira, 24 de agosto. Segundo publicação do site Jambo Verde, foi durante a fiscalização, equipes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC-AM) e Procon-AM.

Foram constatadas irregularidades na distribuição de senhas para serviços e demora no atendimento. Segundo a os ficais o atendimento de clientes pela agencia, ultrapassava mais de 15 minutos previsto na Lei das Filas.

Ainda segundo o site, as equipes visitaram as agências da Caixa Econômica Federal e Bradesco, onde não registraram nenhuma alteração.

*Com informações do Jambo Verde Fotos: Bocas e Notícias