Taiana Lima e Michelle Bolsonaro visitam e levam fomento a duas instituições sociais do Amazonas

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro; entregaram, na sexta-feira (28/05), equipamentos permanentes, cestas básicas e um veículo para instituições sociais atendidas pelo Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); e pelo Governo Federal, por meio do programa Pátria Voluntária.

A Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações – Instituto Filippo Smaldone, que atende crianças e adolescentes surdas e/ou deficientes auditivas na zona centro-oeste de Manaus, recebeu, por meio do FPS, um veículo modelo picape, além de 11 aparelhos de ar condicionado que já foram instalados, uma impressora multifuncional e outros materiais de consumo.

A instituição também recebeu mais de duas toneladas de alimentos entregues por meio do programa Pátria Voluntária, que assiste associações que acolhem famílias de extrema pobreza, localizadas em vários bairros da capital.

“Eu sou muito feliz em ter essa parceria com o Pátria Voluntária, que tem nos ajudado, tem doado, tem trazido ajuda para o nosso povo, que tanto está precisando, principalmente nesse momento delicado da pandemia. É uma alegria muito grande para mim estar ajudando esta instituição, poder contar com o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro, nessa e em outras instituições que ela vem ajudando durante todo esse período de pandemia, através dos parceiros do Pátria Voluntária”, ressaltou a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima.

“Muito me emociona conhecer esse trabalho. Nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade para trazer melhorias para a comunidade surda em todas as áreas, trabalhando por políticas públicas, em todas as esferas da sociedade a nossa comunidade tem que ser respeitada e tem que ter seus direitos respeitados”, disse Michelle Bolsonaro.

“E hoje eu quero agradecer também à nossa primeira-dama Taiana, que tem sido um exemplo, tem sido motivo de orgulho para a nossa aliança, por estar presenteando a instituição com um carro, que vai ajudar bastante no trabalho. Quero agradecer aos nossos alunos surdos e dizer que vocês são a grande razão de eu estar aqui, do meu trabalho. Eu fico muito feliz em saber que tem uma instituição que valoriza, respeita e ama vocês”, acrescentou a primeira-dama do Brasil.

Trabalho social – O Instituto Filippo Smaldone atende mais de 160 crianças surdas, além de algumas crianças ouvintes da Educação Infantil. Ao todo, 340 famílias são beneficiadas com as ações realizadas pelo instituto.

“Na educação, a gente tem desde a Educação Infantil até o 9° ano do Ensino Fundamental. Na saúde, nós temos dentista, psicólogo, fisioterapia e outras atividades. E na área da Assistência Social, nós executamos oficinas de preparação para a vida, de atividades de vida diária, oficinas de terapia ocupacional, oficinas de teatro, dança, psicomotricidade”, detalhou a diretora da instituição, irmã Sônia Noronha.

Em 2019 o Instituto Filippo Smaldone recebeu do FPS fomento de R$ 99.458,00, para aquisição de materiais permanentes para cursos de inclusão digital, destinados a pessoas com deficiência auditiva.

A dona de casa Elisângela Pedrina é mãe dos gêmeos Eduardo Gabriel e João Victor, de 16 anos, que há 13 são atendidos no Instituto.

“A escola é maravilhosa. Todos os eventos eles participam, em termos de ensino, maravilhoso. O surdo, ele é bem ambicioso, ele tem um grande sonho. Um quer ser odontólogo, o outro quer ser veterinário. Aí eu batalho junto com eles, eu dedico a minha vida totalmente a eles, para eles terem uma boa educação e um bom desenvolvimento”, afirmou Elisângela.

Assistência permanente – Ainda nesta manhã, a primeira-dama do Estado e a primeira-dama da República visitaram o Lar Batista Janell Doyle, instituição na zona leste de Manaus que abriga e assiste crianças, adolescentes e a comunidade local em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, foram entregues mais de 150 cestas básicas do programa Pátria Voluntária.

Com alegria e gratidão pela visita e entregas recebidas pelo Lar Batista Janell Doyle, a diretora da instituição, Magaly Araújo, destacou que o apoio do Governo é fundamental para o funcionamento e manutenção do local.

“A gente tem doação tanto de carros quanto do elevador, quanto de equipamentos. São coisas que a gente tem como essencial para que a gente continue. E agora também do Governo Federal, e a gente se sente mais amparado, porque a nossa luta é diária, a gente está na ponta. Nunca paramos na pandemia, ninguém parou, então nós somos um serviço contínuo”, disse a diretora.

