Tefé é o primeiro município do Amazonas a receber o projeto “Trilhas do Saber” que integra o “Educa Mais Amazonas”

Nesta quinta-feira, 19, a Secretaria de Estado da Educação e Deporto (SEDUC) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Tefé (SEMEEC), iniciou uma série de capacitações de formação continuada aos profissionais da educação do município. O objetivo é potencializar a qualificação desses profissionais da rede estadual e municipal de ensino para as novas práticas pedagógicas.

O projeto atenderá a todos os profissionais da Educação, tanto docentes como não docentes. “A proposta é oportunizar a socialização de experiências exitosas e a explanação de temáticas relevantes para cada público”, disse Antônia Campos, professora aposentada e Assessora da SEDUC, durante a solenidade de abertura do evento.

Para o secretário de educação de Tefé, Marcus Lúcio, diante do novo cenário educacional, o projeto “Trilhas do Saber” se torna imprescindível, pois contribuirá para a melhoria da prática pedagógica.

“Nesse momento, diversos profissionais são capacitados para trabalhar no novo cenário de pandemia e também no pós-pandemia. Vale destacar que essa qualificação é destinada a docentes e não docentes, por meio de oficinas, minicursos e palestras, visando possibilitar momentos reflexivos sobre a sua atuação profissional de forma eficiente. Essa questão inclusive já havia sido pauta de uma reunião entre eu e o prefeito Nicson Marreira, e esse projeto veio somar com esse anseio”, pontuou o secretário. Dos 62 municípios do Amazonas, Tefé é o primeiro a receber o projeto, em seguida a equipe da SEDUC atenderá os municípios de Tabatinga, Manacapuru, Parintins e os demais municípios do interior do Estado.

Segundo o Secretário Adjunto Pedagógico do Estado, Raimundo Barradas, o projeto é desenvolvido na modalidade presencial, com atividades formativas que visam garantir aos profissionais de Educação o desenvolvimento e ampliação de suas competências, por meio de cursos de formação continuada. “Serão realizados cursos em 24 municípios, que atenderão outros municípios do interior. Os conteúdos ministrados terão como foco as peculiaridades de cada função, considerando levantamento realizado previamente pelo CEPAN (Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta)”, disse Raimundo Barradas.

Fotos: Augusto Souza | SEMCOM