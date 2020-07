Tefé erra dados e Amazonas tem 443 casos de Covid-19 a menos

Por meio do Boletim Epidemiológico deste domingo (05), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que os dados repassados por representantes de Tefé no sábado (4) estão errados. O município tinha informado 3.321 casos confirmados, ao invés do número correto de 2.878.

Dessa forma, houve uma redução de 443 casos confirmados naquela cidade. Portanto, o número correto do total de casos confirmados do estado do Amazonas, no sábado foi de 75.502 e não 75.945 conforme divulgado.

Último boletim

O Amazonas diagnosticou mais 512 casos de Covid-19 neste domingo, sendo 99 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 413 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito e 60 dias. Dessa forma, são 76.014 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Este é o último dado apresentado no Amazonas.

Mortes

De acordo com o boletim, foram confirmados mais 11 óbitos pela doença, dos quais sete ocorridos nas últimas 24 horas e outros quatro que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.929 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste sábado (04), foram registrados 26 sepultamentos e um óbito domiciliar.

Acompanhamento

Ao todo, 61.989 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 11.096 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 275 pacientes internados, sendo 189 em leitos clínicos (21 na rede privada e 168 na rede pública) e 86 em UTI (17 na rede privada e 69 na rede pública).

Há ainda outros 146 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 108 estão em leitos clínicos (15 na rede privada e 93 na rede pública) e 38 estão em UTI (16 na rede privada e 22 na rede pública).

