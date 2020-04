Tefeense: Tenente da PM morre vítima do novo coronavírus

O 2° tenente da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), José Nildo Gonçalves Meireles, 46, morreu na noite desta segunda-feira (13), por complicações da infecção por Covid-19. Ele estava internado nas últimas duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus.

José Nildo pertencia ao efetivo da 30a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da PM. Ele foi primeiro da corporação a morrer vítima do coronavírus.

Tenente da PM

De acordo com familiares, o tenente não era hipertenso, diabético e nem tinha outras comorbidades. Ele chegou a receber tratamento com a cloroquina na primeira semana que estava internado.

Após complicações, a aplicação do medicamento foi suspenso e os médicos seguiram o tratamento com outros remédios, mas o estado de saúde foi se agravando. Ainda segundo parentes, três dias antes do seu falecimento, os médicos voltaram a aplicar cloroquina, mas o tenente não resistiu as complicações da infecção e morreu. Antes de entrar na UTI, José Nildo chegou a gravar um áudio relatando os sintomas que estava sentindo. “Eu comecei sentir coriza, dor de cabeça e febre, uma semana após o decreto do governador. Fui até a UPA do Campo Sales, o médico que me atendeu me diagnosticou como sendo uma pequena rinite”.

Oxigênio

Na mensagem, o PM conta que foi para casa e ficou tomando antibiótico receitado, mas que uma noite não conseguiu mais dormir de mal estar. “Resolvi ir até o Hospital 28 de Agosto. Lá, após diversos exames, foi constato que eu estava com pneumonia. Agora estou no Delphina com dificuldades para respirar, fazendo uso do oxigênio direto, e tomando medicação”, relatou. O velório do oficial não será aberto, para evitar aglomerações de pessoas, atendendo as orientações e normas fúnebres da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS), além de decreto municipal. Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas externou o agradecimento pelo tempo de serviço do tenente, enquanto na ativa, e se solidariza com os familiares e amigos, pedindo ainda conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança.

*Com informações do Portal do Marcos Santos