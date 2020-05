Uarini: Ação Social realiza entrega de lembranças em homenagem ao dia das mães

Mesmo em um momento tão difícil que a saúde se encontra, a Gestão Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social encontrou uma forma de ficar pertinho e expressar o carinho e cuidado com as mamães de Uarini. Além disso, não poderia deixar uma data tão especial, que é o Dia das Mães, passar despercebida, por isso, foi realizado no último domingo a entrega para as mães kit’s com presentes e cestas de café da manhã preparado com muito amor.

As idosas que fazem parte do Centro de Convivência do Idoso também receberam uma mensagem que demostra o quanto são especiais para todos os que fazem parte da Assistência Social recomendado que elas se cuidem e fiquem em casa, para que essa situação passe logo e que todos juntos possam celebrar as alegrias da vida do jeitinho que só o Grupo de Convivência do Idoso sabe fazer.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação