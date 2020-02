Uarini: Apesar da chuva, prefeitura intensifica a colocação de meios-fios nas ruas

A Prefeitura de Uarini, está realizando a construção de meios-fios. Eles são necessários para dar acabamento estético nas ruas e fazer divisão entre canteiros, calçadas e a própria pavimentação. Evita também o escoamento de água da chuva para o asfalto, evitando transtornos no trânsito.

A Prefeitura está trabalhando para oferecer o melhor para população. Mesmo com o período chuvoso as equipes de obras continuam seguindo o cronograma diário de obras, atendendo as principais necessidades das ruas.

A pintura de meio-fio já foi iniciada na Rua 13 de maio. Mas, os serviços continuarão até que todas as ruas do município recebam os novos traços. Em seguida, serão pintados os quebra-molas e faixas de pedestres, dentre outras sinalizações. Além de deixar o município mais bonito, a ação tem como objetivo colaborar para a segurança de motoristas e pedestres no trânsito.

