Uarini: Comunidades afetadas pela cheia recebem cestas básicas

Na terça-feira (20), o Prefeito em exercício, Hudson Frazão, juntamente com os vereadores Enf. Paulinha, Ver. Rômulo Capote, Ver. Augusto Cordeiro e Ver. Raimundo Cunha, estiveram acompanhando a equipe da Secretaria Municipal de Assistência e Ação – SEMAS, nas comunidades Porto Braga, São João e Tabuleiro do Ferro, localidades estas afetadas pela enchente, para realizarem a entrega dos KITS, enviados através do Projeto PROJETO “MUNICÍPIO PRATO CHEIO PARA O DESENVOLVIMENTO”.

O projeto é uma parceria da CNM com o Sebrae, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e tem como objetivo a doação de cestas básicas para famílias carentes de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e que estão sofrendo com a crise causada pela Covid-19.

As famílias contempladas são definidas através dos dados do Bolsa Família, coletados no Ministério da Cidadania.

O Kit é composto por cesta básica, materiais de higiene bucal e máscaras de proteção facial.

“O objetivo é atender as famílias mais sofridas com os efeitos da enchente. A distribuição desses Kits para as famílias mais sofridas na zona rural, irá amenizar um pouco a triste realidade que eles têm enfrentado”. Destacou Hudson Frazão.

Hudson finalizou dizendo que a ajuda humanitária continuará, e que se trata de uma prioridade da administração do Prefeito Antônio Uchôa.

Representando o poder legislativo, a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Enf.Paulinha agradeceu o apoio das Associações envolvidas e a preocupação da Prefeitura Municipal no apoio necessário às famílias que foram afetadas nas áreas vulneráveis.

