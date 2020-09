Uarini: comunidades rurais receberão mais investimentos em saneamento básico

Uma reunião realizada na semana passada em Manaus, entre representantes da Prefeitura de Uarini e da Funasa garantiu a continuidade dos investimentos no saneamento básico da zona urbana e rural do município de Uarini/Am.

O encontro que contou com a presença do superintendente do órgão, Mário Bastos, serviu para discutir as demandas do município e a importância do saneamento nos desenvolvimento das comunidades rurais.

O município será beneficiado com mais 80 módulos sanitários, que tem o objetivo de promover melhorias sanitárias domiciliares aos moradores. A terra da farinha receberá mais investimentos para conclusão do reservatório de água na comunidade de Punã, e também a ampliação do programa Salta Z, programa este que tem o objetivo de purificar qualquer tipo de água, tornando – a viável para o consumo.

Foto: Portal Tefé News