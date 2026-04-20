Uarini destaca protagonismo na saúde pública com Mostra que valoriza experiências exitosas do SUS

Na tarde desta quinta-feira (16), Uarini mostra a força do SUS com a realização da I Mostra Uarini do SUS – Edição 2026, que teve como tema: “Fortalecendo o SUS no Território: Experiências da Rede Municipal de Saúde de Uarini”.

Durante o evento, foram apresentadas 08 experiências exitosas do SUS, das quais 03 foram selecionadas para serem apresentadas na VIII Mostra “Amazonas Aqui Tem SUS”, que acontecerá nos dias 07 e 08 de maio, em Manaus.

O evento contou com a presença da apoiadora do COSEMS, Gleiciane Araújo, e da secretária executiva da SEMAS, Renata Kellen Eliziario Silva.

A Mostra foi um importante espaço para a troca de experiências, valorização de práticas exitosas e fortalecimento das ações desenvolvidas no município.