Uarini: Jornada pedagógica marca início de ano letivo nas comunidades

Após a abertura oficial do letivo de 2021 que aconteceu na segunda-feira(12), a Secretária Municipal de Educação – SEMED deu continuidade no cronograma das ações de atividades referentes ao pontapé inicial do ano letivo.

Desta vez a comunidade de Punã recebeu a comitiva Municipal, composta pelo Prefeito em Exercício, Sr Hudson Frazão, o Secretário Municipal de Educação. Sr. Moisés Cordeiro, a Presidente da Câmara de Uarini. Ver. Paulinha, Ver. Edvilson Lopes e o Ver. Rômulo Capote.

A jornada pedagógica teve dois dias de duração. Os docentes receberam orientações pedagógicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação a cerca das novas tecnologias aplicadas a educação. Na ocasião, serão abordados temas como diário de classe, planejamento de aula que serão utilizados no modelo de ensino Híbrido.

A professora Helen Cristina, Coordenadora geral da Educação, fez a abertura oficial do evento, e destacou os educadores presentes das comunidades de: Punã, Porto Praia, Aiucá e Ilha do Machado, na oportunidade falou sobre os avanços e os novos desafios da educação no município e ressaltou a importância dos professores para tal avanço e pediu a colaboração de todos os envolvidos com a educação do município para alcançar mais conquistas ao longo deste ano letivo.

Em seu discurso, o Vice-prefeito, Hudson Frazão (Prefeito em exercício), lembrou de toda sua história como educador e deu total apoio aos professores que terão a responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade aos alunos das comunidades rurais – ressaltou a parceria entre o poder executivo e todo o funcionalismo da educação e se colocou à disposição de todos os envolvidos com a educação do município.

“Devido a situação da pandemia, o retorno às aulas terá que ocorrer através do modelo híbrido que mistura presencial e remoto”,_ explicou Moisés Cordeiro. De acordo com o secretário, o município seguirá acompanhando as determinações do governo estadual, conforme o cenário da pandemia no município e Estado, e assim que possível as aulas presenciais começarão a ser retomadas de forma gradual.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação