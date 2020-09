Uarini: Pavimentação avança no Bairro Verde garantindo qualidade de vida aos moradores

Problemas antigos e bem conhecidos no bairro Verde estão sendo solucionados graças aos investimentos da Prefeitura Municipal de Uarini. Os buracos, a lama e a poeira que antes atrapalhavam a vida dos moradores e motoristas, estão dando lugar a ruas totalmente reestruturadas com a chegada da pavimentação em concreto. O bairro já foi contemplado com um pacote de obras dentre elas: Rede elétrica e hidráulicas, uma nova escola e também a pavimentação de outras vias. A rua Tanibuca é uma das que receberam as melhorias.

O trabalho de pavimentação das ruas vão além de uma rua bonita, representa também a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na região. Antes, as ruas eram de barro e não havia nenhum serviço de infraestrutura.

Moradores da rua compartilharam com seus vizinhos o sentimento de alegria e gratidão. A rua que está ficando de cara nova, nem de longe lembra aquele caminho tomado pelo mato e pela lama. Com o serviço de pavimentação muita coisa já mudou e outros serviços ainda ocorrerão no local, como a construção de calçada, meio-fio e sarjeta.

Foto: Portal Tefé News