Uarini: Rua Francisco Apolônio recebe pavimentação asfáltica

A pavimentação asfáltica nas ruas de Uarini avançam diariamente. O trabalho visa melhorar o tráfego de veículos e dar mais condições de mobilidade para a população.

A rua Francisco Apolônio, que há muito tempo não apresentava condições de trafegabilidade, foi contemplada no pacote de obras.

Segundo funcionários da Compasso, empresa contratada pelo governo do Estado, a via já está com 80% das obras concluídas.

Após os serviços de finalização da rua, os trabalhos serão direcionados para outras ruas, pois a empresa responsável continua executando o cronograma para execução das obras.

Os trabalhos de asfaltamento no município contam com a parceria da prefeitura.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação