Uarini: Saúde da mulher ganha reforço com a contratação de médica ginecologista

O município de Uarini dá mais um passo importante para aumentar ainda mais a qualidade de atendimentos e serviços a saúde da população. A Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a contratação da Médica Dra. Sirlene Maria, especialista em Ginecologia regenerativa, funcional e estética.

A contratação da médica ginecologista faz parte do programa de fortalecimento da saúde da mulher, sendo uma das principais demandas apresentadas.

Desde o início da semana, Dra. Sirlene Maria vem realizando vários atendimentos como Colposcopia, Radiofrequência; Tratamento de incontinência urinária; Exames de mama e especular; Biópsia de colo; Cauterização de colo de utero e Polictemia.

A profissional vai atuar no atendimento de mulheres que são assistidas pela atenção básica do município, e de acordo com a direção da UBS César Augusto, a Médica realizará mensalmente os atendimentos.

O Prefeito em Exercício, Hudson Frazão, juntamente com os parlamentares presidente da Câmara – Enf. Paulinha e Vereador Raimundo Cunha, estiveram presentes durante a realização dos atendimentos e destacou a importância da profissional no município.

“A contratação de um médico especializado na saúde da mulher era uma demanda antiga da nossa população, sendo um dos pontos de sugestão que mais apareceu nas reuniões e também nas conversas com a comunidade. Estamos dando mais um importante passo para o fortalecimento da saúde pública e da atenção básica”, destacou o prefeito em exercício, Hudson Frazão.