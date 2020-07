Uarini: Secretaria de Assistência Social entrega cartões Apoio Cidadão às famílias

Na manhã de quarta-feira, 08, a Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social (SEMAS) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), deram início as entregas dos cartões “Apoio cidadão”, para ajudar famílias de baixa renda no município.

Vale destacar que o “Apoio Cidadão” é um Programa do Governo do Estado e poderá ser usado para comprar produtos de higiene, alimentícios e outros que sejam essenciais para o beneficiário.

A equipe de apoio da Assistência Social e Cras, informou que 139 famílias serão contempladas com os cartões, as mesmas estão sendo atendidas de forma gradativa, de acordo com parecer técnico social emitido pela equipe da Secretaria, observando os critérios do programa.

A Secretária Municipal de Assistência e Ação Social, Ana Crisitina, ressaltou a importância da execução Programa no município.

“É uma grande alegria estar realizando essa entrega à população. Só temos que agradecer ao Governo do Estado e o apoio da Prefeitura por mais esta conquista para o povo de Uarini”, destacou.

O valor do benefício é de R$ 200, e para ter acesso, é necessário estar incluído no acompanhamento familiar vinculado a SEMAS.

O valor não é acumulável e só poderá ser utilizado em estabelecimentos comerciais legalizados, situados no Município. De acordo com às regras do programa não poderá ser usado com bebidas alcoólicas, produtos de beleza, fogos de artifícios, materiais para festas, flores, cigarros, carvão, artigos de perfumaria e assemelhados.

