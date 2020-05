Uarini: Vigilância Sanitária incinera produtos apreendidos em inspeções

Na terça-feira (19), uma quantidade considerável de produtos que estavam à disposição dos consumidores com data de validade vencida foram retirados das prateleiras em seguida descartados e incinerados conforme determina a legislação.

A ação tem objetivo de garantir que os consumidores do município estejam adquirindo produtos de qualidade no comércio local, os fiscais da vigilância sanitária municipal realizaram vistorias nos supermercados, mercearias e estabelecimentos que vendem produtos alimentícios.

A maneira correta de descartar alimentos vencidos apreendidos nos estabelecimentos do município é despejá-los no lixão e incinerá-los.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária, Miquéias Dantas ressalta que nem todos os consumidores checam os rótulos dos alimentos antes de os colocarem no carrinho de compras e, por conta disso, muitas pessoas compram de forma despercebida, produtos fora do prazo de validade. Para quem comercializa, isto é crime.

Isto de acordo com a Lei 8.137/1990, que proíbe produtos vencidos ou em condições impróprias para o consumo sejam vendidos ou guardados/expostos em área de venda.

*Com informações da assessoria