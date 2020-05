Uarini: Vigilância Sanitária realiza fiscalização em churrascarias

Na semana passada, fiscais da Vigilância Sanitária do município de Uarini, visitaram as churrascarias do município com objetivo de orientar sobre a forma de higienizar os equipamentos e utilizados no fornecimento da comida e serviços, colocados à disposição do consumidor, onde também foram informados, de maneira ostensiva e adequada sobre o risco de contaminação.

A fiscalização, que teve cunho apenas informativo, foi muito bem recebida pelos proprietários das bancas fiscalizadas de acordo com a coordenadora de Vigilância Sanitária, Miquéias Dantas.

A ação ocorreu nos locais que concentram um maior número de clientes. Fomos bem recebidos e até elogiados pela nossa iniciativa.

“Estamos trabalhando de maneira a dar condições para que as pessoas, que já atuam vendendo comidas, exerçam sua atividade de maneira adequada e de acordo com as norma sanitárias” — ressaltou a coordenadora.

Em relação às medidas de prevenção ao coronavírus, por exemplo, os fiscais observaram a disponibilidade de álcool gel para higienização das mãos, em todos os locais em que a fiscalização percorreu.

*Com informações da assessoria