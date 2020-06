Uarini: Vigilância Sanitária realiza inspeção técnica em frigoríficos de estabelecimento comerciais

Na sexta-feira(19), a Vigilância Sanitária em conjunto com o Ministério Público, representado pelo promotor Dr. Gustavo Laars, realizou Inspeções dos frigoríficos e expositores de frios dos supermercados do município de Uarini.

De acordo com informações enviadas pela vigilância sanitária, a inspeção se deu no intuito de retirar produtos vencidos que poderiam ser consumidos por clientes despercebidos.

As ações de vigilância sanitária de Uarini devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Durante o trabalho, foram apreendidos produtos de consumo como: iogurtes, linguiças, refrigerantes, carnes de hambúrguer.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária, Miquéias Dantas, destaca que essas ações têm sido intensificadas, principalmente, em estabelecimentos comerciais que vendem produtos alimentares, perecíveis ou não, para evitar a contaminação da população.

“Estamos atentos para que as normas sanitárias sejam cumpridas rigorosamente, o que resulta na qualidade dos alimentos consumidos pela população”, declarou a Coordenadora.

