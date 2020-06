UEA define retorno às atividades acadêmicas durante reunião do Conselho Universitário

Em reunião extraordinária e, pela primeira vez realizada de maneira remota por videoconferência, o Conselho Universitário da Universidade do Estado do Amazonas (Consuniv/UEA) aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (15), o novo calendário da instituição.

O calendário será retomado no próximo dia três de agosto, de forma não presencial, utilizando tecnologias educacionais digitais e práticas concentradas até o mês de outubro de 2020. Um novo semestre de atividades ocorrerá de novembro de 2020 até fevereiro de 2021. As provas do Vestibular e do SIS estão previstas para os dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2021 e as atividades acadêmicas iniciam no mês de abril de 2021. (Confira o calendário e nota técnica em anexo).

Para o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a instituição usará todos os recursos educacionais e tecnológicos para oferecer um semestre com a melhor qualidade possível durante o período de pandemia. “Usaremos mais de um instrumento e, sobretudo, nos locais de mais difícil acesso, todas as ferramentas possíveis para levar educação de qualidade. A estratégia não será única, ela vai ser customizada, particularizada para cada disciplina, para cada necessidade, num trabalho muito próximo entre os docentes e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), respeitando a segurança sanitária e epidemiológica, mantendo o calendário acadêmico de 2020 com os dois semestres previstos”, explicou.

O reitor destacou ainda que a reunião do Conselho Universitário reflete a maturidade de uma universidade que compreende o papel social de bem ensinar. “Por ser uma decisão colegiada em Conselho Universitário, ela se respalda e, naturalmente, iremos trabalhar juntos com as disciplinas, com as coordenações de cursos, com as coordenações de qualidade das unidades, com as direções e com todas as alunas, alunos, professoras, professores, técnicas e técnicos administrativos, no sentido de prover a melhor qualidade que for possível e dentro de estratégia de cada disciplina, dentro da necessidade de cada uma delas”, finalizou.

Foto: Divulgação/UEA