Vice-prefeito de Uarini e vereadores visitam Aleam

O Vice-prefeito de Uarini, Hudson Frazão, acompanhado dos vereadores, Juci Paula, Yonara Beserra, Ary Martins e Edvilson Lopes, realizaram na terça-feira (06), uma visita institucional à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

A comitiva foi recebida pelo Deputado Estadual Abdala Fraxe(Podemos). Na agenda, a destinação de emendas parlamentares e projetos para Uarini.

Na reunião, o Vice-prefeito apresentou as demandas e destacou a importância de parcerias entre todos os poderes para beneficiar a população. “Viemos até a ALEAM em busca de apoio que visam a melhoria da qualidade de vida da população Uariniense.

Na oportunidade, a Vereadora Yonara Beserra, ressaltou a parceria do Deputado Abdala Fraxe com o município.

“Iremos retornar otimistas em relação a produtiva reunião. É o momento de solicitar recursos. “Temos que buscar apoio para nosso Uarini, pois nosso compromisso é com o povo”. finalizou.

No gabinete do Deputado Estadual Abdala Fraxe, a comitiva protocolou alguns ofícios solicitando recursos e agradeceram em nome da população as benfeitorias que serão destinadas através do Deputado para Uarini nas áreas de:

Segurança Pública – Reforço no patrulhamento policial e uma viatura para serem utilizadas pela guarda municipal.

Cestas básicas para as famílias afetadas pela enchente e famílias carentes.

Melhorias no sistema viário – Pedido especial do Deputado Abdala Fraxe ao governador Wilson Lima.

Abdala agradeceu ao Vice-prefeito e os vereadores pela visita. “Assim como vocês, quase todos aqui foram vereadores, o que, para nós, eu considero que seja muito positivo e nós estamos abertos ao diálogo, sobretudo com a Prefeitura de Uarini. E levem minha estima consideração, respeito e principalmente gratidão aquele povo que sempre me recebe com muito carinho. Estarei aqui para juntos lutarmos por melhorias para o povo de Uarini ”, disse o Deputado.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação