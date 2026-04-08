VÍDEO: Avião sai da pista após cachorro invadir aeroporto em Manicoré

Um avião de pequeno porte saiu da pista durante uma tentativa de decolagem no aeroporto de Manicoré, no interior do Amazonas. O incidente aconteceu nesta terça-feira (7). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a empresa responsável pelo voo, o piloto precisou interromper a decolagem após um cachorro invadir a pista. Para evitar atropelar o animal, ele reduziu a velocidade e iniciou o procedimento de abortar a manobra.

No entanto, o espaço restante não foi suficiente para parar completamente a aeronave dentro da pista.

Avião parou em área de vegetação

Sem conseguir frear a tempo, o avião acabou avançando e parou em uma área de vegetação próxima ao aeroporto.

A empresa informou que não houve danos à aeronave e que todos os passageiros e tripulantes permaneceram em segurança.

Passageiros desembarcaram sem ferimentos

Após a parada, os ocupantes foram retirados da aeronave e levados ao terminal do aeroporto. O voo tinha como destino Manaus e transportava 13 passageiros.

Um vídeo feito por testemunhas mostra o avião já fora da pista, com algumas pessoas do lado de fora da aeronave.

Novo avião foi enviado ao local

A empresa Apui Táxi Aéreo enviou outra aeronave com equipe técnica para avaliar a situação e dar continuidade à viagem.

Após a inspeção, foi constatado que o avião estava em condições adequadas, e o transporte dos passageiros foi concluído.

A empresa também destacou que toda a documentação da aeronave, da tripulação e da operação está regularizada.

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