Visita de Hamilton Mourão ao Amazonas mostra compromisso do Governo Federal com a região, Diz governador

O governador Wilson Lima destacou, nesta terça-feira (18/02), que a vinda do vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia, general Hamilton Mourão, ao Amazonas demonstra o compromisso do Governo Federal com as regiões mais isoladas do país. A declaração foi dada durante a solenidade de entrega do título de Cidadão de São Gabriel da Cachoeira ao vice-presidente, que viajou ao município (a 850 quilômetros de Manaus) após agenda cumprida na capital ontem.

“Agora, naturalmente, sua responsabilidade aumenta, como cidadão gabrielense, para fazer com que políticas públicas, políticas de desenvolvimento sustentável e de proteção da nossa Amazônia sejam cada vez mais fortalecidas. A sua vinda aqui é muito simbólica porque demonstra o compromisso que o Governo Federal tem com o Estado do Amazonas, sobretudo com aquelas regiões que estão mais isoladas”, afirmou o governador, durante discurso.

A homenagem ao vice-presidente foi proposta pelo vereador Feliciano Borges Neto e aconteceu na 2ª Brigada de Infantaria de Selva, guarnição que Mourão comandou entre os anos de 2006 e 2008.

“Eu não gosto de dizer jamais que aqui o Brasil termina. Pelo contrário. Aqui o Brasil começa. Aqui é a vanguarda do nosso país, com o contato permanente dos nossos vizinhos da Venezuela e Colômbia, que fazem fronteira aqui com o município de São Gabriel, município com a característica fantástica da quantidade de diferentes grupos indígenas que aqui habitam, todos eles perfeitamente integrados à sociedade brasileira”, afirmou o vice-presidente.

O governador, que na ontem (17/02) se reuniu com o vice-presidente na sede do Governo do Amazonas, na zona oeste de Manaus, voltou a dizer que acredita que os governadores dos estados da região amazônica terão voz no Conselho da Amazônia. “Eu confio na sensibilidade do vice-presidente, que é alguém que conhece a nossa região e tem fortes laços com a Amazônia, com o Estado do Amazonas, e sobretudo que, nas suas tomadas de decisões, ele vai estar consultando os governadores, alinhado as decisões do Conselho com as políticas públicas, e isso é importante para que a gente possa caminhar nesse processo de desenvolvimento sustentável”, finalizou Wilson Lima.

