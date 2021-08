Voo entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira é inaugurado e amazonenses celebram

Nesta terça-feira (03/08), o Amazonas ganhou uma nova opção de rota aérea entre a capital e o município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus), fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Azul Linhas Aéreas. O voo inaugural decolou por volta das 8h30, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e trouxe aos amazonenses de ambas as localidades motivos para comemorar.

Para o estudante universitário Danilo da Luz, natural de São Gabriel da Cachoeira e residente em Manaus, um dos benefícios da nova opção de voo é o baixo custo da passagem, o que facilita a locomoção para estudantes ou pessoas de baixa renda que precisam transitar entre as duas cidades.

“Eu sou acadêmico, estudo em Manaus e é muito absurdo ir de lancha, porque o valor era muito alto e com o voo da Azul facilitou bastante para nós estudantes”, disse Danilo, que também enfatizou a economia de tempo para realizar a viagem.

“De lancha demorava 24h, às vezes até passava desse tempo, de barco eram dois dias, três dias, e de avião é uma hora e quarenta minutos, melhorou bastante”, concluiu o jovem, que irá ao município aproveitar as férias para reencontrar a família.

A massoterapeuta June Silva é natural de Manaus, mas revela que há 29 anos teve a oportunidade de conhecer o município, situado na calha do rio Negro, por onde se apaixonou e costuma visitar sempre que tem uma oportunidade. Ela celebra a nova opção de translado e lembra que há 7 anos o povo de São Gabriel da Cachoeira esperava ansioso pela iniciativa.

“Bom, isso é algo praticamente para a gente que ama São Gabriel, a Cabeça do Cachorro é maravilhosa, é um sonho realizado. O povo está, há sete anos, atrás de voo para lá. Tem voo, mas não é um Boeing e o preço foi muito bom”, disse.

Desenvolvimento – O governador Wilson Lima participou da inauguração do novo destino dos voos da Azul Linhas Aéreas no Amazonas e destacou a importância da iniciativa para o Estado.

“É um momento importante para a aviação do estado do Amazonas, mas um momento também muito importante para o interior, para garantir o direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir e vir. A Azul está fazendo uma expansão histórica no estado do Amazonas, como nunca aconteceu”, frisou o governador.

Durante a recepção aos passageiros que desembarcavam de Manaus no município, o prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Curubão, ressaltou a importância do momento para os moradores da Cabeça do Cachorro e salientou que isso trará desenvolvimento para o local.

“Esse momento é muito importante para a história de São Gabriel da Cachoeira. A Azul se lembrou de Cachoeira fazendo um translado e o povo tem o direito de ir e vir; onde também traz desenvolvimento, onde o turismo vai ser levantado. São Gabriel da Cachoeira só tem a agradecer”, disse o prefeito.

Voos – Os voos entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira serão cumpridos três vezes por semana, com as aeronaves brasileiras da Embraer, que comportam 118 passageiros. O serviço será realizado às terças, quintas e sábados, com saída de Manaus às 8h35 e chegada às 10h15 em São Gabriel da Cachoeira. O retorno para a capital amazonense acontecerá nos mesmos dias, às 11h15, com chegada às 12h55 na capital.

Foto: Janailton Falcão / Amazonastur