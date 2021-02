Wilson Lima anuncia abertura de mais leitos na capital e chegada de miniusinas de produção de oxigênio para interior

Em pronunciamento nas redes sociais oficiais do Governo do Estado, nesta quinta-feira (04/02), o governador Wilson Lima anunciou a abertura de 350 novos leitos na rede estadual de saúde. Desses, 100 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 250 de leitos clínicos. O governador também destacou a chegada de seis miniusinas de produção de oxigênio para reforçar o suprimento da demanda das unidades de saúde do interior.

“Estamos começando, a partir dessa sexta (05/02), a abertura de mais 350 leitos, incluindo 100 leitos de UTI e mais 250 leitos clínicos. Até o fim de semana agora, já começam a funcionar 61 leitos no Hospital da Nilton Lins, serão 39 clínicos e 22 de UTI. E vamos abrir mais 22 UTIs no Platão Araújo também até o final de semana, e oito salas vermelhas, que são aqueles leitos de cuidados intermediários e que antecipam a UTI. É importante esse atendimento para evitar que o paciente vá para uma Unidade de Tratamento Intensivo”, destacou o governador.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, explica que a abertura dos novos leitos vai possibilitar a ampliação da capacidade de leitos nas unidades do Delphina Aziz e do Hospital Universitário Getúlio Vargas.

“Vamos abrir também 30 leitos de UTIs no Delphina Aziz, e lá vai passar de 150 leitos para 180 leitos de UTIs. Para isso, estamos instalando um novo compressor na rede de gases daquela unidade para poder dar a pressão adequada para expandir essa quantidade de leitos, porque lá foi projetado apenas para 150 leitos de UTIs. Estamos instalando um compressor para ampliar para mais, e esse trabalho deve durar pelo menos de 7 a 10 dias para isso acontecer. Também estamos trabalhando com o Hospital Universitário Getúlio Vargas, com a possibilidade de ampliação de mais dez leitos de UTIs, além de leitos clínicos”.

Miniusinas – O governador também enfatizou a chegada a Manaus de seis miniusinas, que vão ser direcionadas para as cidade de Tefé, Eirunepé, Carauari, Alvarães, Barcelos e Lábrea. As usinas fazem parte das 64 previstas para o estado.

“Essas usinas irão logo de imediato. Já estamos nos preparativos para esses municípios e, a partir da chegada do técnico, elas devem ser montadas em 48 horas. Isso vai nos ajudar nesse combate a pandemia no interior”, explicou Wilson Lima.

O Governo do Estado vem ampliando a rede assistencial do interior com abertura de leitos clínicos e de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI). O Amazonas elevou em 576% a quantidade de UCIs.

Além disso, o Estado repassou R$ 76 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) para os 61 municípios, em 2020. Nesta quarta-feira (03/02), o governador enviou à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um projeto de lei e um projeto de emenda à Constituição, tratando do repasse de R$ 160 milhões do FTI para fortalecer as ações de enfrentamento à Covid-19.

Foto: Diego Peres/Secom