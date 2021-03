Wilson Lima anuncia assinatura de contrato para aquisição de 1 milhão de vacinas Sputnik V

O governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (20/03), a assinatura de contrato para a compra de 1 milhão de doses da vacina russa Sputnik V para o estado do Amazonas. Em pronunciamento em live nas redes sociais oficias do Estado, o governador afirmou que o acordo será firmado na próxima segunda-feira (22/03), de forma virtual, reunindo governadores dos estados que integram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e autoridades russas.

As tratativas para a compra dos imunizantes contra a Covid-19 ocorreram de forma conjunta com os governadores do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. No total, o consórcio de estados efetuará a aquisição de 10 milhões de doses de forma alinhada com o Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

A previsão da chegada das doses pertencentes ao Amazonas é entre abril e julho, em lotes separados a serem repassados pelo Governo Federal.

“Há um compromisso do Ministério da Saúde em pagar essas doses. Se o Ministério da Saúde assim o fizer, essas doses irão para o Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas igualitariamente em todos os estados. Se isso não acontecer, o Estado paga esses R$ 76 milhões e essas doses virão para o Amazonas, e faremos a vacinação de acordo com as orientações do PNI, que é atendendo aqueles grupos prioritários”, destacou.

A aquisição das vacinas está em fase final de aprovação, dependendo da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Mais doses

O governador recebeu, na manhã deste sábado (20/03), a nona remessa com 221.800 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Essa é a segunda maior remessa já recebida pelo Estado, que já contabiliza o recebimento de 1.034.620 doses. Desta vez, chegaram ao todo 180 mil doses da vacina AstraZeneca e 41.800 doses da CoronaVac.

Com essa nova remessa, será possível concluir a vacinação de pessoas com idades entre 60 e 64 anos e iniciar a imunização de pessoas com abaixo de 60 anos com comorbidades. Com esse novo lote, o governador Wilson Lima também anunciou o início da vacinação de profissionais da segurança para o dia 28 de março.

Mobilização

A compra de 1 milhão de doses da Sputnik V é firmada pelo consórcio de estados brasileiros, após dias de negociação com laboratórios de outros países, entre eles a União Química Farmacêutica, representante brasileiro da vacina desenvolvida na Rússia.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia enviou, desde janeiro deste ano, nove ofícios a diferentes laboratórios produtores de vacinas contra a Covid-19, e à Embaixada da China no Brasil, consultando sobre a disponibilidade de imunizantes para a compra direta pelas unidades federativas.

Foram acionadas as seguintes instituições e laboratórios: União Química Farmacêutica e Russian Direct Investment Fund (com foco na aquisição da Sputnik V), AstraZeneca/Oxford, Pfizer, Sinovac/BioNtech, Sinopharma, Moderna Therapeutics e Conselho Curador do Instituto Butantan.