Wilson Lima anuncia nova delegada geral da Polícia Civil do Amazonas, durante inauguração da sede do DRCO

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (17/02), a nova titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a delegada Emília Ferraz Moreira, a primeira mulher a assumir o comando da instituição no estado. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na Compensa, zona oeste de Manaus.

“A delegada Emília já tem histórico na polícia, alguém que tem um retrato da situação do Amazonas, sobretudo na questão do tráfico de drogas. É uma mudança estratégica. O doutor Lázaro Ramos fez um trabalho sensacional e vai para outra estrutura, e a gente continua no enfrentamento e combate ao tráfico de drogas”, explicou Wilson Lima.

A mudança na Delegacia Geral, de acordo com o governador, vai intensificar o trabalho da polícia no Estado. “Vamos ter algumas mudanças pontuais. Estamos colocando a polícia nas áreas onde há maior incidência do tráfico de drogas, trabalhando com a inteligência e com a antecipação. Estamos colocando policiamento ostensivo, fazendo apreensão de armas e drogas, e retirando de circulação bandidos que têm relação com o tráfico de drogas”, pontuou o governador.

Primeira mulher a comandar a Delegacia Geral do Amazonas, Emília Ferraz integra a Polícia Civil desde 2001. Nascida no Piauí, recebeu o título de cidadã amazonense em 2019 por serviços prestados na corporação. É mestra em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e dirigiu o DRCO por quase cinco anos. Foi delegada do gabinete institucional da Polícia Civil no Tribunal de Justiça do Amazonas e atualmente estava como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas.

“Segurança é sempre um grande desafio. É um sistema muito grande que precisa de muita dedicação. A Polícia Civil já vem melhorando bastante seus índices, e com certeza, na nossa gestão, a gente vai tentar melhorar ainda mais o serviço prestado. Tenho quase 20 anos de polícia, já trabalhei em departamentos muito complicados, como o DRCO, inclusive fui a única mulher diretora desta divisão e que ficou mais tempo na direção”, afirmou Emília Ferraz.

DRCO – Pela primeira vez desde sua criação, em 2005, o Departamento de Crime Organizado tem uma sede própria. Antes, o órgão funcionava no prédio da Delegacia Geral. Com estrutura construída de 540m², divididos em recepção, 11 salas, três celas e dois cartórios, o prédio foi planejado de acordo com as necessidades do DRCO.

“É o primeiro prédio da polícia feito sob a demanda de quem vai utilizar, com suas peculiaridades e salas próprias, e desde o início acompanhamos a obra. O departamento agora tem a nossa cara. A gente recebe com muita alegria, de forma emocionada. Agora com a nova qualidade de estrutura, vamos continuar com o trabalho de excelência, de prestação de serviço público de qualidade”, enfatizou o titular do departamento, Sinval Barroso.

Atualmente a equipe do DRCO é composta por 11 investigadores da equipe de operações, três investigadores na busca eletrônica, cinco investigadores na análise criminal, quatro escrivães e quatro delegados: delegado Mario Júnior, delegado Danniel Antony, delegado Normando Barbosa e delegado Alexandre Moraes, chefiados por Barroso.

Investimentos – O governador Wilson Lima também anunciou, durante a entrega da sede do DRCO, que o Governo do Estado vai entregar, nos próximos dias, R$ 3,5 milhões em equipamentos.

“Vamos entregar micro-ônibus, novas viaturas, rádios satélites, miras holográficas; vamos entregar duas lanchas blindadas e vamos inaugurar a base arpão, no rio Solimões entre os municípios de Coari e de Tefé”, detalhou, ao afirmar, ainda, que esteve no Ministério da Justiça para pedir apoio às ações de repressão e controle.

“Fui junto ao Ministério da Justiça para pedir apoio, inclusive essa base arpão terá apoio do Ministério da Justiça, que se comprometeu, junto com a Polícia Federal, em reativar a base anzol e também intensificar o trabalho realizado pelo Centro de Inteligência que aqui está instalado. E a gente vai continuar com esse rigor para que o tráfico de drogas não tenha espaço”, enfatizou.

Fotos: Bruno Zanardo/Secom