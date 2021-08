Wilson Lima destaca importância de aliar preservação e desenvolvimento econômico, em reunião na Embaixada Americana

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância de aliar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, durante reunião entre autoridades do governo dos Estados Unidos (EUA) e demais governadores de estados da Amazônia Legal, sobre mudanças climáticas e desmatamento. O encontro foi realizado na quinta-feira (05/08), em Brasília, na sede da Embaixada dos EUA.

“A gente precisa encontrar um caminho de conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação. A gente precisa fazer regularização fundiária, cadastro ambiental rural, bioeconomia, incentivar as atividades de baixa emissão carbono e garantir assistência técnica para o pequeno produtor e o pequeno pecuarista, para que eles possam desenvolver suas atividades de forma racional, sem que tenha que derrubar uma árvore a mais”, disse.

Wilson Lima citou como exemplo o sul do Amazonas, onde há atividade pecuária e de plantação de grãos como a soja e o milho. Destacou que na região há diversos campos naturais, mas que muitos produtores não contam com a regularização fundiária. Para o governador, é fundamental uma união de esforços para solucionar esse entrave e encontrar uma solução para inibir grileiros e ilícitos ambientais.

Os governadores entregaram ao conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, um documento com pontos em comum entre os estados que compõem a Amazônia Legal.

“O conselheiro Sullivan, com quem nós estivemos reunidos, falou da preocupação que o governo americano tem especificamente com a Amazônia e se colocou à disposição, inclusive, de levar os pontos que foram colocados ali. Disse, inclusive, que o presidente Joe Biden vai pessoalmente ter acesso a esse relatório da reunião que tivemos, para entender em que eles podem ajudar os estados da Amazônia”, destacou o governador.

Combate ao desmatamento – Ainda cumprindo agenda na capital federal, Wilson Lima se reuniu com o ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, nesta quinta-feira (05/08), para tratar de estratégias de combate ao desmatamento, especialmente na região sul do Amazonas.

“O ministro me falou do trabalho que está fazendo para recrutamento de mais de 700 homens para o ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e, também, para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)”, disse o governador.

No encontro, Wilson Lima destacou e agradeceu ao trabalho conjunto, que já ocorre entre Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para o combate a esses crimes ambientais no sul do estado.

Foto: Divulgação/Secom