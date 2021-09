Wilson Lima encaminha à Aleam projeto do 14⁰ e 15⁰ salários para profissionais da educação da rede estadual

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (01/09), que já encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) o projeto de lei que institui o pagamento do 14º e 15º salários dos trabalhadores da educação. O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bezerra Bessa, em Tefé (a 592 quilômetros de Manaus).

Na ocasião, o governador também anunciou que o Estado já planeja o pagamento de abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos trabalhadores da educação, como fez no ano passado que, de forma inédita, estendeu o benefício a servidores da área administrativa, como merendeiras, auxiliares de serviços gerais e vigilantes.

“Já encaminhei para Assembleia Legislativa uma mensagem para que possamos aprovar o pagamento do 14º e 15º salários e eu não tenho a menor dúvida da sensibilidade da Assembleia Legislativa, comandada aqui pela nossa comissão de educação, pela deputada Therezinha Ruiz, para que a gente possa aprovar essa mensagem”, disse o governador, ao destacar que a medida faz parte do programa Educa+Amazonas, por meio do projeto Educação Premiada.

O “Educação Premiada” faz parte da política de valorização dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, em reconhecimento à dedicação dos trabalhadores dentro e fora da sala de aula. A previsão é que o pagamento do 14º e 15º seja feito aos trabalhadores da educação que atingirem metas de qualidade definidas para as escolas que atuam.

“Também autorizei a pós-graduação de todos os professores da rede pública de ensino, tanto do estado quanto dos municípios. Os professores aqui de Tefé podem participar da nossa pós-graduação na UEA (Universidade do Estado do Amazonas), aqueles professores que estão atuando do 1º ao 5º ano”, disse Wilson Lima ao também ressaltar outro projeto do programa Educa+Amazonas, o “Mestre Qualificado”.

A meta é alcançar mais de 15 mil professores e pedagogos dos 62 municípios do Estado com o curso de pós-graduação. Em Tefé, os professores também já começaram a receber qualificação do projeto “Trilhas do Saber”, que também integra o Educa+Amazonas. São qualificações oferecidas a docentes, equipe gestora e não docentes.

“Deve estar com uns 10 ou 15 dias que os professores participaram da primeira qualificação aqui no município de Tefé. Todas essas ações são importantes para que a gente possa avançar na melhoria e qualidade do nosso ensino e eu já aproveito aqui para já adiantar a todos os profissionais da área de educação, e isso foi algo que fizemos ano passado e algo inédito no estado do Amazonas, nunca aconteceu, e esse ano nós vamos repetir. Nós vamos pagar o abono Fundeb a todos os profissionais da área de educação, desde o merendeiro, uma auxiliar de serviços gerais, um vigilante, para todos os professores”, destacou o governador Wilson Lima.

Foto: Lucas Silva/Secom