Wilson Lima recebe medalha do mérito judiciário e destaca parceria entre poderes para desenvolver o Amazonas

O governador Wilson Lima foi um dos 18 homenageados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) com a Medalha e o Diploma do Mérito Judiciário, nesta sexta-feira (13/11), no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo ao TJAM, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

“Eu me sinto muito honrado por estar recebendo essa honraria aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, e aqui vale ressaltar que o trabalho que a gente vem desempenhando não é um trabalho só meu. Comigo tem a minha família, tem a minha esposa, os meus filhos, a minha equipe, as pessoas que aceitaram esse desafio de conduzir os destinos dos brasileiros que moram aqui no estado do Amazonas”, disse Wilson Lima.

Durante a cerimônia o governador Wilson Lima destacou o trabalho desenvolvido em parceria com o Judiciário.

“O Tribunal de Justiça tem sido um grande parceiro do Governo e desde o início do ano tem dado essas demonstrações. Nós temos caminhado em muitas pautas positivas, principalmente no processo de informatização, que tem sido uma tônica aqui do Tribunal, sendo um dos mais modernos do país, e é uma experiência que eu tenho trocado com o presidente e que a gente tem levado também para o Executivo, que também tem trabalhado nesse processo de modernização. Então eu venho aqui receber essa homenagem como demonstração do fortalecimento dessa nossa parceria e desejando que 2020 seja um ano que a gente possa ter cada vez mais avanços”, afirmou o governador.

A cerimônia de outorga da medalha foi conduzida pelo presidente da Corte Estadual, desembargador Yedo Simões de Oliveira, que destacou o papel dos homenageados no exercício de seus deveres constitucionais e a maneira como se diferenciaram pela notoriedade do saber jurídico, produtividade e relevantes serviços prestados à Justiça Estadual.

“É a oportunidade que o tribunal tem de registrar nos anais a contribuição dessas pessoas especiais, que contribuem não só para o poder judiciário, mas contribuem para a sociedade como um todo. Mostram seus exemplos, transmitem isso às novas gerações, então, é importante que se registre esse momento, e se homenageie essas pessoas para que não passe em branco, que elas tenham um reconhecimento nosso. Então, nesse momento, nós estamos fazendo esse reconhecimento”, disse o presidente do TJAM.

Medalha – Instituída pela Resolução n.º 49, de 21 de outubro de 1982, a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário é a mais elevada distinção honorífica do Tribunal de Justiça do Amazonas e, tradicionalmente, as insígnias são concedidas nos graus “Grande Mérito”, “Mérito Especial” e “Mérito”, conforme critérios estabelecidos no regulamento da Ordem.

