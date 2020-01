Wilson Lima reforça compromisso com a inclusão social durante entrega de 250 cadeiras de rodas universais

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, nesta sexta-feira (24/01), da entrega de 250 cadeiras de rodas universais para famílias cadastradas no Núcleo da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Durante a ação, realizada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, zona norte de Manaus, como parte do “Janeiro + Inclusão”, também foram entregues mais de R$ 600 mil em equipamentos e veículos para cinco Organizações da Sociedade Civil (OSCs), por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Na solenidade de entrega das cadeiras de rodas, Wilson Lima reafirmou o compromisso do Governo do Estado com as questões relacionadas à inclusão social. “Muitos dos que receberam aqui estavam há muito tempo à espera de uma cadeira de rodas, para que pudesse ter um pouco mais de qualidade de vida. Essa pauta da inclusão a gente tem colocado como prioridade. Entendemos a dificuldade não só dessas pessoas que têm limitações, mas também o que as famílias enfrentam para poder tocar as atividades do dia a dia. Minha vinda aqui é uma prova do compromisso que tenho com a inclusão”, frisou o governador.

Foram entregues, ainda, mais de R$ 600 mil em equipamentos e veículos para cinco instituições sociais, por meio de parceria com o FPS. “Praticamente 100% delas (instituições sociais) trabalham com a ajuda de serviços voluntários e também do poder público. No ano passado, o nosso edital foi da ordem de R$ 5 milhões para essas instituições, 25% a mais que o ano de 2018, como prova desse compromisso que a gente tem com essas pessoas que têm algum tipo de limitação”, afirmou Wilson Lima.

Ele destacou que o Governo do Estado tem buscado meios de ampliar a atuação junto a projetos sociais que beneficiem a população. “Estou conversando com os paratletas, para que a gente também possa ajudá-los. Há uma deficiência muito grande nessa questão de projetos comunitários, como o que foi apresentado aqui, que é de jiu-jítsu, por exemplo. Então a gente está caminhando para encontrar caminhos para poder beneficiar essas pessoas”, disse o governador.

Melhoria de vida – O recebimento das cadeiras de rodas marca um novo momento para os beneficiados. “Ganhando uma cadeira moderna, vai me ajudar muito, pois sou um cadeirante bastante ativo, saio no dia a dia, pego ônibus, ando sozinho na cadeira pela cidade, então é uma cadeira que vai dar um salto em todos os sentidos. Só tenho a agradecer muito a Deus, ao governador e todos que estão fazendo essa parte da inclusão”, disse Cleyton Mendes, beneficiado com uma das cadeiras.

Para Adonias Cardoso, 58, que passa a maior parte do dia na cadeira de rodas, a melhoria significa, também, um conforto que reflete na saúde. “Obrigado pela cadeira, ela é muito confortável. Melhor do que a minha, que estava toda dura. Eu me sinto bem feliz”, disse ele.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, avaliou a importância da atenção dispensada ao Núcleo da Pessoa com Deficiência. “Uma entrega nesse volume de 250 cadeiras é algo histórico no Estado do Amazonas, mostrando o compromisso de trazer maior dignidade e transformação para as pessoas com deficiência. Quero muito agradecer todos os atletas que vieram fazer essa apresentação. É nesse momento que nós percebemos o quanto vocês são guerreiros, pois mostram que quando a gente quer, a gente luta e consegue”, considerou.

Associações – As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contempladas na ação desta sexta-feira (24/01) foram a Associação Educacional Beneficente Pão da Vida (NACER), a Sociedade São Vicente de Paulo Casa do Idoso, o Instituto Transformando Vidas, a Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família e o Instituto Jovens do Futuro.

“O Fundo de Promoção Social tem a honra de estar entregando para essas instituições veículos e equipamentos de consumo e permanentes, que vão melhorar o trabalho que eles oferecem a toda a sociedade amazonense, assim como levar mais segurança para as pessoas que são atendidas”, salientou a secretária executiva do FPS, Kathelen dos Santos.

Entre os equipamentos entregues estão dois veículos tipo van, um veículo tipo minivan, um veículo utilitário tipo pick-up, equipamentos como fogões industriais, panelas, botija de gás p45, regulador de gás, liquidificadores industriais, mesas, máquina masseira, máquina empanadeira, bebedouro, fritadeira industrial, freezer, materiais de informática, materiais de mídia (TV, microfone sem fio, caixa de som), móveis e modulados.

“Esse veículo vai servir para a gente levar o idoso no médico, para marcar consulta, vai servir, também, para levar o idoso para receber o seu benefício e para os nossos residentes visitarem os familiares. Eu quero agradecer de coração o Governo do Estado pela parceria, é o segundo veículo que a gente recebe, é uma parceria muito importante e, nós, da instituição filantrópica, precisamos dessa parceria”, observou João Romão, presidente da Casa do Idoso.

Cidadania – O evento contou, ainda, com serviços de saúde e cidadania, como cadastramentos para emissão dos passes intermunicipal e interestadual, cadastro da Pessoa com Deficiência no Sistema Sejusc, emissão de 1ª e 2ª via de RG, cinoterapia, orientações jurídicas da Defensoria Pública e sobre o acesso aos benefícios sociais. Além disso, houve apresentação da Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves e jogo de basquete com paratletas.

Na área da saúde, foram disponibilizados atendimentos de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, palestras sobre higiene pessoal voltadas para as pessoas com deficiência e o circuito motor – atividade terapêutica que estimula a coordenação motora em crianças com deficiência.

