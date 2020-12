Wilson Lima reúne com conselheiros do TCE para detalhar plano de Enfrentamento à Covid-19 no estado

O governador Wilson Lima apresentou, nesta terça-feira (29/12), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Mário de Mello, e aos demais conselheiros da Corte, um panorama do trabalho na rede estadual de saúde quanto aos avanços no combate à Covid-19.

Na ocasião, Wilson Lima explicou que o Governo do Estado tem montado um plano de aquisição e distribuição da vacina. O Governo já adquiriu 1,5 milhão de seringas para vacina, sendo que mais 500 mil estão em processo de aquisição. Além disso, está em tratativas com o Governo Federal para acelerar a chegada das vacinas ao Amazonas.

“A reunião foi muito produtiva, pois apresentamos nossas tratativas junto ao Governo Federal, como a previsão de chegada de doses da vacina contra Covid-19, e também o planejamento que estamos fazendo com a aquisição de insumos, como seringas, a preparação da rede de frio, porque essas doses precisam estar conservadas”, explicou o governador.

“Esse alinhamento com o Tribunal (de Contas do Estado) faz com que possamos avançar em algumas ações. Necessitamos também dessa avaliação dos conselheiros para fazermos esses investimentos e prestarmos o atendimento, tanto da vacina quanto desse momento de ampliação da nossa rede”, completou.

A reunião contou com a presença da Coordenadora Geral da Escola Pública de Contas, Yara Lins; do Conselheiro Érico Desterro; do Procurador Geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Barroso; bem como do secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo; e da presidente da Fundação em Vigilância em Saúde(FVS), Rosemary Pinto.

O presidente do TCE-AM, Mário de Mello, ressaltou a importância da condução dos trabalhos pelo Governo do Estado nas questões da transparência de informações e no comprometimento com as melhorias na estrutura da rede de saúde.

“Foi uma reunião extremamente esclarecedora, saímos convencidos de que o trabalho está sendo desenvolvido. O Tribunal de Contas veio oferecer o braço para que o Estado do Amazonas venha sofrer menos com a pandemia que estamos vivendo. Saímos convencidos, não só eu como presidente, mas o conselho inteiro que estava presente. Saímos esclarecidos, na certeza de estamos trilhando e procurando o caminho certo”, disse o presidente do TCE.

Compromisso – Durante a reunião, o governador Wilson Lima também enfatizou que o Comitê do Governo Estadual de Enfrentamento à Covid-19 tem reunido diariamente para tratar das metas e prazos da oferta de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas unidades hospitalares.

“O nosso comitê tem tido reuniões diárias em razão dos aumentos da Covid-19, para que possamos tratar dessa ampliação da nossa rede, em parceria com instituições como a Beneficente Portuguesa, HUGV, por exemplo, para ampliarmos os leitos de UTI e atendermos as pessoas acometidas pela Covid-19”, declarou Wilson Lima.

Foto: Diego Peres / Secom