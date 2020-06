O governador Wilson Lima está visitando a região do Alto Solimões, a partir desta quarta-feira, 17.

Nesta quarta, em Tabatinga, além de se reunir com autoridades locais, o governador visita a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Wilson Lima também visitará os municípios de Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Nos três municípios, o governador visitará as Unidades de Saúde dos municípios, onde entregará insumos, equipamentos e medicamentos.

Foto: Divulgação